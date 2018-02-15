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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
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Новости
15.02.2018 14:09 Мск (16:09 Екб)
экономика | Ямало-Ненецкий АО
Ямал и Газпром нефть заключили соглашение о газоснабжении села Новый Порт Ямальского района
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(2018) | Фото: kobilkin.ru

На инвестфоруме в Сочи сегодня состоялось подписание соглашения о газоснабжении села Новый Порт, документ подписали губернатор арктического региона Дмитрий Кобылкин и председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков. Согласно договоренности, "Газпромнефть-Ямал" построит 8,7 км газопровода до Нового Порта к 2022 году. "Газпромнефть-Ямал" это дочернее предприятие "Газпром нефти", которое ведет разработку Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения - одного из самых крупных на Ямале. 

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО, планируемый газопровод будет иметь пропускную способность порядка 2 тыс. м³/час, он соединит автоматическую газораспределительную станцию Новопортовского месторождения с газораспределительным пунктом в селе Новый Порт. В числе первоочередных объектов для подключения – котельная, школа-интернат, рыбозавод, больница, детский сад. "Перевод системы жизнеобеспечения села с дизельного топлива на газ позволит значительно сократить затраты на выработку электроэнергии и тепла", - отметили в пресс-службе. 

(2018)|Фото: kobilkin.ru

"Наша задача – сделать округ комфортным для жизни и работы. Поэтому соглашения с компаниями ТЭКа, которые мы подписываем, в первую очередь направлены на достижение этой цели. И я от имени ямальцев рад выразить благодарность руководству "Газпром нефти" и всему коллективу за понимание важности их работы в рамках соглашения о сотрудничестве. Социальные объекты, которые возводятся силами компании даже в самых отдалённых посёлках региона, участие в образовательных, экологических и инфраструктурных проектах округа – это реальный вклад в развитие Ямала, в благополучие северян", - сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Дюков присоединился в оценке проекта к мнению главы арктического региона. "Повышение качества жизни в регионах  деятельности входит в число приоритетных задач компании.  Новое соглашение с Правительством ЯНАО предполагает строительство на Ямале важного инфраструктурного объекта. Организация газоснабжения села Новый Порт не только придаст новый импульс для развития территории, но и сделает жизнь местного населения более комфортной", – отметил глава "Газпром нефти".

Добавим, что село Новый Порт расположено на побережье Обской губы. Население составляет 1943 человека, из которых свыше полутора тысяч – представители коренных малочисленных народов Севера.

Село Новый Порт, карта(2016)|Фото: yandex.ru

На полях форума Дюков и Кобылкин также провели рабочую встречу, на которой обсудили актуальные вопросы стратегического развития компании на полуострове Ямал в рамках экологических программ региона, а также участия компании в социальных проектах округа.

 

Напомним, что официальная делегация ЯНАО во главе с губернатором округа в эти дни представляет арктический регион на Российском  инвестиционном форуме. В программе – участие в пленарном заседании, на котором ожидается выступление председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, рабочие встречи с представителями деловых кругов, федеральных структур и главами регионов. Двухдневная деловая программа форума включает в себя 57 мероприятий.

Отметим, что Форум в Сочи это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, работу форум курирует глава Правительства России Дмитрий Медведев. 

"На этой площадке обсуждаются не только актуальные вопросы социально-экономического развития России, но и достигаются важные договоренности, заключаются взаимовыгодные контракты. А представители власти, бизнеса, ведущие эксперты вместе ищут решение важных проблем, которые стоят сегодня перед страной. И у всех есть возможность поделиться своим видением текущей ситуации, своими рецептами, высказать конкретные предложения", - считает Медведев.

В прошлом году на РИФ было заключено 377 соглашений на общую сумму 490 млрд руб. 

 

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15.02.2018 14:09 Мск | Сочи | информационная служба Накануне.RU
16:09 Екб


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Ямал и Газпром нефть заключили соглашение о газоснабжении села Новый Порт Ямальского района
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