"Незаконные решения по парку "За Саймой" приняли чиновники Югры": депутат Госдумы - о реконструкции ботанического сада Сургута

в этот день
15.02.18
22:35
В Екб.00:35
За репосты фотографий с Парада Победы сажать не будут
В Челябинске в суде по делу Цыбко начались прения
Дошли до Путина. Архитекторы Екатеринбурга просят спасти телебашню
Главное
Голодец рассказала о "приоритетах правительства" повысить пенсии до 25 тысяч рублей

Тема дня
Россию выносит на обочину космической отрасли Ракетно-космическая корпорация "Энергия" опубликовала отчет за четвертый квартал прошлого года. Специалисты подводили итоги работы не только самой компании, но и отрасли в целом. Как говорится в документе, спрос в мире на пилотируемые и беспилотные программы растет. И если после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году Россия стала лидером на рынке пилотируемых услуг, то теперь это лидерство может быть потеряно.
15.02.2018
наука и техника  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 4
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен
Сносит крышу. В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки с хором Турецкого, обвалился потолок
"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни
Опубликован список погибших пассажиров и членов экипажа упавшего "Ан-148"
ФАС снова взяла под контроль топливный рынок после заявлений Путина
МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию
Соловьев выгнал из студии американца за неуважение к смерти летчика Филипова
Лисин и Путин на заседании "профсоюза олигархов" подискутировали, "кого насиловать"
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 936

"Незаконные решения по парку "За Саймой" приняли чиновники Югры": депутат Госдумы - о реконструкции ботанического сада Сургута
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Ботанический сад Сургута (2018) | Фото: ЛДПР-Югра

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев полагает, что решение о якобы предполагаемой ликвидации ботанического сада Сургута принималось на уровне руководства Югры. Он ждет, что его обращение к генпрокурору Юрию Чайке станет началом комплексной проверки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Именно в департаменте природных ресурсов и несырьевого сектора экономики округа принимались окончательные решения. В частности, очень интересные переводы земель сада были. Надеюсь, мои обращения, которые я, в первую очередь, направил в прокуратуру, дадут нужный результат – проверки. То, что сейчас творится в ботаническом саду Сургута, не могло произойти без участия окружных чиновников, которые давали согласие", – рассказал Накануне.RU Владимир Сысоев.

Парламентарий надеется, что спикер думы экономической столицы Югры Надежда Красноярова изучила письмо, которое федеральный политик направил в преддверии прошедших на этой неделе депутатских слушаний.

"Надеюсь, депутаты одумались и не стали принимать губительные для сада решения. А прокуратура даст комплексную оценку случившемуся и найдет чиновников, которые не хотят заботиться об экологии территории и сохранности посаженных растений, а также будущем подрастающих поколений", – сказал Сысоев.

Ботанический сад Сургута(2018)|Фото: ЛДПР-Югра

В своем обращении к Чайке Сысоев отмечает, что в отношении сада противоречат друг другу два документа.

"С одной стоны, генплан Сургута как документ градостроительного планирования содержит прямое указание на расположение сада на участке 86:10:0101003:4, расположенном в функциональной зоне "Озелененная территория общего пользования". С другой стороны, правила землепользования и застройки на территории Сургута, являясь документом градостроительного зонирования, вообще не содержат упоминания о возможности размещения сада в этой зоне", – говорит Сысоев.

Существующее положение дел позволяет мэрии использовать землю под садом по-своему, не принимая в расчет наличие правильно не оформленного по документам ботанического сада, уверен депутат. Это, с его слов, позволяет придать реконструкции парка "За Саймой" – фактически, ликвидации сада – законный вид.

За рамками рассмотрения вопроса остается тот факт, что сад постановлением правительства Югры от 2013 года за №245-п включен в перечень особо охраняемых природных территорий, предлагаемых для создания и расширения территории в автономном округе в период 2013-20 гг.

"Поскольку ботанический сад как особо охраняемая природная территория регионального значения все еще не оформлен, есть прямое неисполнение окружным документом, в первую очередь сотрудниками департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики", – говорит Сысоев.

Если сад получит особый статус, то на его территории нельзя будет ни строить детские площадки, ни вести какую-либо деятельность, не связанную с его задачами. Исходя из этого, Сысоев и просит провести несколько проверок, в первую очередь, якобы "халатного бездействия" сотрудников департамента, которые до сих пор не присвоили особый статус саду, и "по цепочке" – действия других чиновников, но не только их. Также он ставит под сомнение предписание прокуратуры Сургута в части присвоения текущего правового статуса земле, на которой располагается сад.

Ботанический сад Сургута(2018)|Фото: ЛДПР-Югра

Напомним, на состоявшихся депутатских слушаниях руководство города "заморозило" 28 млн руб. на реконструкцию парка. В мэрии Сургута заявляют, что уничтожать объект никто не планирует, напротив, власти намерены его развивать. Получить комментарий СурГУ, которому и принадлежит сад, к моменту публикации не удалось.

Другие новости по темам: парк за Саймой, Ботанический сад, Сургут
15.02.2018 14:42 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин
16:42 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.02.2018 14:25 Мск
Сургутские власти "заморозили" средства на развитие ботанического сада

Ранее 12.02.2018 13:38 Мск
Депутат требует от генпрокурора заступиться за Ботанический сад в Сургуте. Мэрия уверяет, что вырубок не планирует

Ранее 30.01.2018 16:03 Мск
Власти Сургута и СурГУ определили будущее ботанического сада








Добавить комментарий:

"Незаконные решения по парку "За Саймой" приняли чиновники Югры": депутат Госдумы - о реконструкции ботанического сада Сургута
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+