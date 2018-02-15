"Незаконные решения по парку "За Саймой" приняли чиновники Югры": депутат Госдумы - о реконструкции ботанического сада Сургута

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев полагает, что решение о якобы предполагаемой ликвидации ботанического сада Сургута принималось на уровне руководства Югры. Он ждет, что его обращение к генпрокурору Юрию Чайке станет началом комплексной проверки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Именно в департаменте природных ресурсов и несырьевого сектора экономики округа принимались окончательные решения. В частности, очень интересные переводы земель сада были. Надеюсь, мои обращения, которые я, в первую очередь, направил в прокуратуру, дадут нужный результат – проверки. То, что сейчас творится в ботаническом саду Сургута, не могло произойти без участия окружных чиновников, которые давали согласие", – рассказал Накануне.RU Владимир Сысоев.

Парламентарий надеется, что спикер думы экономической столицы Югры Надежда Красноярова изучила письмо, которое федеральный политик направил в преддверии прошедших на этой неделе депутатских слушаний.

"Надеюсь, депутаты одумались и не стали принимать губительные для сада решения. А прокуратура даст комплексную оценку случившемуся и найдет чиновников, которые не хотят заботиться об экологии территории и сохранности посаженных растений, а также будущем подрастающих поколений", – сказал Сысоев.

В своем обращении к Чайке Сысоев отмечает, что в отношении сада противоречат друг другу два документа.

"С одной стоны, генплан Сургута как документ градостроительного планирования содержит прямое указание на расположение сада на участке 86:10:0101003:4, расположенном в функциональной зоне "Озелененная территория общего пользования". С другой стороны, правила землепользования и застройки на территории Сургута, являясь документом градостроительного зонирования, вообще не содержат упоминания о возможности размещения сада в этой зоне", – говорит Сысоев.

Существующее положение дел позволяет мэрии использовать землю под садом по-своему, не принимая в расчет наличие правильно не оформленного по документам ботанического сада, уверен депутат. Это, с его слов, позволяет придать реконструкции парка "За Саймой" – фактически, ликвидации сада – законный вид.

За рамками рассмотрения вопроса остается тот факт, что сад постановлением правительства Югры от 2013 года за №245-п включен в перечень особо охраняемых природных территорий, предлагаемых для создания и расширения территории в автономном округе в период 2013-20 гг.

"Поскольку ботанический сад как особо охраняемая природная территория регионального значения все еще не оформлен, есть прямое неисполнение окружным документом, в первую очередь сотрудниками департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики", – говорит Сысоев.

Если сад получит особый статус, то на его территории нельзя будет ни строить детские площадки, ни вести какую-либо деятельность, не связанную с его задачами. Исходя из этого, Сысоев и просит провести несколько проверок, в первую очередь, якобы "халатного бездействия" сотрудников департамента, которые до сих пор не присвоили особый статус саду, и "по цепочке" – действия других чиновников, но не только их. Также он ставит под сомнение предписание прокуратуры Сургута в части присвоения текущего правового статуса земле, на которой располагается сад.

Напомним, на состоявшихся депутатских слушаниях руководство города "заморозило" 28 млн руб. на реконструкцию парка. В мэрии Сургута заявляют, что уничтожать объект никто не планирует, напротив, власти намерены его развивать. Получить комментарий СурГУ, которому и принадлежит сад, к моменту публикации не удалось.