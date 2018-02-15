Эксперты прогнозируют Грудинину трудности с мобилизацией электората КПРФ

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин в своей избирательной кампании может столкнуться с трудностями мобилизации базового электората КПРФ, ставка на "общенационального кандидата" может не сработать и привести к нетерпимости традиционного избирателя к партийному бренду. Такое мнение в своем докладе, посвященном анализу финальной стадии кампании Грудинина, выразили эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций, передает корреспондент Накануне.RU.

"Рейтинг Грудинина демонстрирует определенную устойчивость, однако стабилизация ("стагнация") рейтинга за месяц до выборов означает, что расчет на общенациональную мобилизацию вокруг кандидата КПРФ не оправдались. В условиях изначально заявленного отказа от нишевой стратегии это может иметь негативные последствия для кандидата и партии", - говорится в исследовании.

В докладе приводятся последние данные опроса ВЦИОМ, проведенного 9-11 февраля, согласно которым только 47% сторонников КПРФ готовы проголосовать на выборах президента РФ за Грудинина. При этом рейтинг партии (9,6%) до сих пор превосходит личный рейтинг кандидата.

В середине января текущего года ФОМ опубликовал данные электоральных предпочтений сторонников различных партий. На тот период 31% избирателей КПРФ не допускали возможность проголосовать за выдвинутого партией кандидата, а 53% избирателей такую возможность допускают. "При этом электорат КПРФ относится в целом положительно (54%) и нейтрально (29%) к неучастию Геннадия Зюганова в выборах и считает, что за Павла Грудинина может проголосовать столько же (25%) или даже больше (33%) избирателей", - говорится в докладе. Авторы полагают, что у сторонников Компартии ясно чувствуется запрос на политическую альтернативу, но "есть большие сомнения относительно того, насколько именно Грудинин подходит на эту роль". "Кандидат сталкивается с довольно серьезным непониманием со стороны сторонников партии, которая его выдвигает", - отмечают в АПЭК.

Январские данные ФОМ свидетельствуют о том, что подавляющее большинство сторонников "Единой России" и ЛДПР не допускают возможности голосовать за Грудинина (81% и 77% соответственно). При этом допускают такую возможность 15% либерал-демократов и 9% единороссов.

В то же время 38% избирателей "Справедливой России" допускают возможность проголосовать за кандидата от КПРФ. Такую вероятность исключают 57% сторонников партии. "Голоса избирателей "Справедливой России" с большей вероятностью могут отойти кандидату от КПРФ, чем от ЛДПР, учитывая левую ориентацию и запрос на справедливость. Но основным конкурентом Павла Грудинина в этой нише будет не Владимир Жириновский, а президент Владимир Путин, о поддержке которого на выборах "Справедливая Россия" уже заявила", - считают авторы доклада.

За Грудинина также готовы проголосовать 17% тех, кто не определился с выбором. "Из тех, кто не пойдет на выборы, 66% не допускают такую возможность. Если принимать во внимание, что многие из тех, кто заявляет о том, что не пойдет на выборы, являются сторонниками бойкота ("забастовки избирателей"), это означает, что фигура П.Грудинина не стала для них значимой альтернативой", - подчеркнули в АПЭК.

На фоне падения рейтинга кандидата КПРФ, по мнению авторов доклада, все же сохраняется возможность того, что он займет второе место по результатам президентских выборов. Однако эксперты отмечают, что "реальное развертывание мобилизации лидера ЛДПР Владимира Жириновского неизменно происходит за 15-20 дней до дня выборов".

В целом, как сообщало Накануне.RU, эксперты считают, что первоначальные ожидания, что Грудинин может стать сильным кандидатом, не оправдались.