Стала известна возможная дата послания президента Федеральному собранию

Послание президента РФ Федеральному Собранию может состояться 1 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

С 2012 года Владимир Путин традиционно выступал с посланием в декабре. Однако 2017 год стал первым, в течение которого президент его не зачитал.

Осенью сообщалось, что мероприятие, вероятно, перенесут на февраль 2018 года.

Отмечалось, что перенос сроков выступления может быть связан с логикой предстоящей президентской кампании, с тем, чтобы в послании Федеральному собранию сформировать и президентскую повестку незадолго до выборов.