Сургутские депутаты досрочно прекратили полномочия парламентария Владимира Рогулина

Депутаты Сургутской городской думы на сегодняшнем заседании приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Владимира Рогулина. Напомним, парламентарий скончался 8 января 2018 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Довыборы в думу Сургута пройдут в сентябре

Также законодатели избрали новых представителей в жилищную комиссию при администрации города вместо экс-депутата Владимира Рогулина и депутата Евгения Барсова, который в октябре прошлого года по собственному желанию отказался от мандата, заявив, что несогласен с экономической политикой партии власти, которая "навязывается нам всем".

Вместо Владимира Рогулина в основной состав жилищной комиссии вошла депутат Ольга Леонова. В резервный состав - вместо Евгения Барсова - депутат Василий Птицын.

Таким образом, на сегодняшний день в сургутской думе вакантно два мандата. Как сообщало Накануне.RU, довыборы в городской парламент пройдут в сентябре.