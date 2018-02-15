Евгений Куйвашев подписал соглашение с "Ростелекомом" и договорился о сотрудничестве с Карелией

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на полях Российского инвестиционного форума в Сочи 15 февраля подписал соглашение с "Ростелекомом" и договорился о сотрудничестве между Свердловской областью и Карелией, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Среднего Урала.

Евгений Куйвашев и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Ожидается внедрение на Среднем Урале комплексных технических решений для предоставления современных и качественных телекоммуникационных услуг. Всё будет проходить в рамках программы "Цифровая экономика РФ"

Отмечается, что к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Свердловской области уже подключены более 40 муниципальных образований, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов и другие крупные города. Еще один большой инфраструктурный проект, успешно реализуемый на Среднем Урале - устранение цифрового неравенства. В программу вошли 222 населенных пункта Свердловской области.

Что же касается сотрудничества Свердловской области с республикой Карелией, то губернатор области и глава республики Артур Парфенчиков подписали договор и план реализации конкретных совместимых мероприятий.

Они направлены на развитие инновационной инфраструктуры в регионах. План включает 34 пункта по сотрудничеству в торгово-экономической, телекоммуникационной сфере, образовании и науке, физкультуре и других сферах.

"Свердловская область и республика Карелия многое могут дать друг другу: от нас – продукция металлургического и трубного производства, из Карелии – сельскохозяйственная техника, бумажная продукция. Россия сильна своими регионами, а регионы – своим сотрудничеством, кооперацией, тесными производственными, научными, культурными и дружескими связями", – отметил Евгений Куйвашев.

Соглашение подписано на пятилетний срок. План рассчитан на 2018-2020 годы.