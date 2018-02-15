В январе в Перми появились на свет 1200 малышей

В январе в Перми появились на свет 1200 маленьких горожан. Мальчиков родилось больше, чем девочек. Кроме того, увеличилось число двойняшек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

В январе в Перми зарегистрировано 1210 рождений детей, из них 638 мальчиков и 572 девочек. По сравнению с январем прошлого года родилось на пять двоен больше – 16 (11 – в аналогичном периоде 2017 года). Так, в Кировском районе зарегистрировано пять двоен, в Мотовилихинском – четыре, в Дзержинском – три, в Индустриальном и Свердловском районах – по две двойни.

Брак заключили 445 пермских пар.

Также в январе увеличилась активность горожан в вопросах изменения своих личных данных, т. е. фамилии, имени, отчества. Составлено 70 записей актов о перемене имени (на 17,1% больше, чем в январе прошлого года – тогда было составлено 58 актовых записей актов о перемене имени).

Всего в управлении ЗАГС администрации Перми в январе 2018 года оформлено 3644 акта гражданского состояния по всем видам.