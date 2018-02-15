Движение вверх: сборная России в рейтинге ФИФА поднялась на 61-е место

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг-лист лучших национальных команд мира. Сборная России поднялась на 61-ю позицию.
Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, лидерство по-прежнему удерживает Германия, вслед за которой расположились команды Бразилии и Португалии.
Февральский рейтинг-лист ФИФА (в скобках указано место команд в предыдущем рейтинге)
1 (1). Германия - 1602 очка,
2 (2). Бразилия - 1484,
3 (3). Португалия - 1358,
4 (4). Аргентина - 1348,
5 (5). Бельгия - 1325,
6 (6). Испания - 1231,
7 (7). Польша - 1213,
8 (8). Швейцария - 1190,
9 (9). Франция - 1183,
10 (10). Чили - 1153…
61 (62). Россия - 534.
Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе президент России Владимир Путин встречался с главой ФИФА Джанни Инфантино.