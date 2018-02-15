Движение вверх: сборная России в рейтинге ФИФА поднялась на 61-е место

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг-лист лучших национальных команд мира. Сборная России поднялась на 61-ю позицию.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, лидерство по-прежнему удерживает Германия, вслед за которой расположились команды Бразилии и Португалии.

Февральский рейтинг-лист ФИФА (в скобках указано место команд в предыдущем рейтинге)

1 (1). Германия - 1602 очка,

2 (2). Бразилия - 1484,

3 (3). Португалия - 1358,

4 (4). Аргентина - 1348,

5 (5). Бельгия - 1325,

6 (6). Испания - 1231,

7 (7). Польша - 1213,

8 (8). Швейцария - 1190,

9 (9). Франция - 1183,

10 (10). Чили - 1153…

61 (62). Россия - 534.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе президент России Владимир Путин встречался с главой ФИФА Джанни Инфантино.