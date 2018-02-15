Представители Уралвагонзавода на форуме "Наставник-2018" рассказали про опыт наставничества с 1934 года

Представители Уралвагонзавода приняли участие в первом Всероссийском форуме "Наставник-2018", который прошел в Москве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации.

Директор по персоналу Константин Захаров и директор Центра подготовки персонала Уралвагонзавода Сергей Васильев выступили спикерами в двух панельных дискуссиях. Они поделились опытом Уралвагонзавода в области формирования среды для развития наставничества, а также в сфере обучения наставников и выявлению оценки их труда.

Система передачи навыков мастерства действует на предприятии с 1934 года. Сегодня на Уралвагонзаводе 332 действующих наставника, 1421 – в резерве. Это профессионалы от 30 до 55 и старше, с образованием не ниже среднего и стажем работы по специальности не менее 5 лет. Они работают без брака и уважаемы в коллективе. Благодаря движению наставничества на предприятии ежегодно успешно адаптируются и повышают квалификацию сотни человек.

"Мы узнали о лучших практиках в системе наставничества. Особенно интересно было послушать мнение людей, занимающих высокие государственные посты, которые делились своим опытом в этой сфере. Прошло много лет, а они до сих пор помнят и уважают своих наставников. Очень полезными оказались "круглые столы", где свои системы наставничества представили такие крупнейшие корпорации, как "Росатом", "Роскосмос", "РЖД", "Роснефть". Можно брать этот опыт, адаптировать к своему предприятию и применять", - сообщил директор Центра подготовки персонала Сергей Васильев.