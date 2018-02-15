Сургутские депутаты увеличили зарплату председателю контрольно-счетной палаты

На сегодняшнем заседании депутаты Сургутской городской думы единогласно поддержали повышение оклада председателю контрольно-счетной палаты, передает корреспондент Накануне.RU.

У председателя контрольного ведомства изменился оклад - с 5 тыс.141 руб. до 9 тыс. 258 руб. Также увеличилось число различных прибавок к заработной плате.

Повышение зарплаты связано с индексацией зарплат чиновникам Сургута. Напомним, в октябре депутаты на заседании городской думы повысили себе и другим муниципальным служащим зарплаты.