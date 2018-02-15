Дворкович назвал "очень вероятным" скорое возобновление полетов в Египет

Возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром "очень вероятно" в 20-х числах февраля, заявил вице- премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Так и будет, скорее всего", - сказал Дворкович журналистам.

Вице-премьер также добавил, что открыть авиасообщение с курортными городами пока нет возможности, пишут "Известия".

Ранее он заявлял, что соглашение по авиабезопасности между Россией и Египтом готово и ожидает подписания египетской стороной.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 15 декабря прошлого года Россия и Египет подписали документы, предусматривающие возобновление авиасообщения между странами. Пока речь идет лишь о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано два года назад, после теракта на борту российского самолета.