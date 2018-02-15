Матери сургутского школьника, которого сбил КамАЗ, выплатят 200 тысяч рублей

в этот день
15.02.18
22:33
В Екб.00:33
За репосты фотографий с Парада Победы сажать не будут
В Челябинске в суде по делу Цыбко начались прения
Дошли до Путина. Архитекторы Екатеринбурга просят спасти телебашню
Главное
Голодец рассказала о "приоритетах правительства" повысить пенсии до 25 тысяч рублей

Тема дня
Россию выносит на обочину космической отрасли Ракетно-космическая корпорация "Энергия" опубликовала отчет за четвертый квартал прошлого года. Специалисты подводили итоги работы не только самой компании, но и отрасли в целом. Как говорится в документе, спрос в мире на пилотируемые и беспилотные программы растет. И если после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году Россия стала лидером на рынке пилотируемых услуг, то теперь это лидерство может быть потеряно.
15.02.2018
наука и техника  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 4
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен
Сносит крышу. В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки с хором Турецкого, обвалился потолок
"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни
Опубликован список погибших пассажиров и членов экипажа упавшего "Ан-148"
ФАС снова взяла под контроль топливный рынок после заявлений Путина
МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию
Соловьев выгнал из студии американца за неуважение к смерти летчика Филипова
Лисин и Путин на заседании "профсоюза олигархов" подискутировали, "кого насиловать"
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 936

Матери сургутского школьника, которого сбил КамАЗ, выплатят 200 тысяч рублей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Дума Сургута, Сургут, дума, гордума, городская дума (2016) | Фото: dumasurgut.ru

Депутаты сургутской городской думы на сегодняшнем заседании единогласно поддержали инициативу об оказании материальной поддержки матери погибшего под колесами КамАЗа школьника. Из городского бюджета ей будет выделено 200 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, трагедия произошла 6 февраля около 7.30 возле дома №5 по улице Энергетиков в Сургуте. Девятилетний ребенок шел в школу, когда его сбил грузовик. Мальчик погиб на месте. Возбуждено уголовное дело. Устанавливается полная картина случившегося.

Известно, что мать воспитывала ребенка без супруга. Всего в семье было трое несовершеннолетних детей.

Другие новости по темам: КамАЗ, школьник, Сургут, смерть, материальная помощь
15.02.2018 13:38 Мск | Сургут | Ксения Теплякова
15:38 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.02.2018 12:59 Мск
Власти Сургута окажут материальную поддержку матери школьника, которого сбил КамАЗ

Ранее 06.02.2018 15:51 Мск
В Югре после смерти школьника под колесами КамАЗа возбуждено уголовное дело

Ранее 06.02.2018 08:16 Мск
В Сургуте КамАЗ насмерть сбил ребенка








Добавить комментарий:

Матери сургутского школьника, которого сбил КамАЗ, выплатят 200 тысяч рублей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+