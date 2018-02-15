Матери сургутского школьника, которого сбил КамАЗ, выплатят 200 тысяч рублей

Депутаты сургутской городской думы на сегодняшнем заседании единогласно поддержали инициативу об оказании материальной поддержки матери погибшего под колесами КамАЗа школьника. Из городского бюджета ей будет выделено 200 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, трагедия произошла 6 февраля около 7.30 возле дома №5 по улице Энергетиков в Сургуте. Девятилетний ребенок шел в школу, когда его сбил грузовик. Мальчик погиб на месте. Возбуждено уголовное дело. Устанавливается полная картина случившегося.

Известно, что мать воспитывала ребенка без супруга. Всего в семье было трое несовершеннолетних детей.