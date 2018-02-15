На Среднем Урале женщина выпрыгнула из окна на улицу, спасаясь от ворвавшихся в квартиру вооруженных бандитов

Жительнице Среднего Урала пришлось прыгать из окна собственного дома, чтобы спастись от ворвавшихся к ней преступников. Злоумышленников оперативно задержали бойцы Росгвардии.

Как сообщили Накануне.RU в управлении вневедомственной охраны Росгвардии по Свердловской области, вечером 14 февраля в городе Арамиль группа задержания, находясь на маршруте патрулирования, получила сигнал, что возле одного из домов по улице Новая лежит женщина, которая выпала из окна. Прибыв на место, сотрудники войск правопорядка узнали, что в квартиру к пострадавшей ворвались двое мужчин, и, угрожая ножами, потребовали от нее деньги и драгоценности. Чтобы спасти свою жизнь, она выпрыгнула из окна на улицу.

"В этот момент из подъезда выбежал мужчина, в котором женщина опознала одного из нападавших. Данный гражданин был немедленно задержан. Второй нападавший, увидевший во дворе дома наряд Росгвардии, решил скрыться, выпрыгнув в окно с другой стороны дома, но также был задержан сотрудниками службы вневедомственной охраны", - отметили в управлении.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанных передали полицейским для дальнейшего разбирательства.