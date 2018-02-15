В Шадринске несовершеннолетний боксер получил срок за то, что проломил голову сверстнику

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Россию выносит на обочину космической отрасли Ракетно-космическая корпорация "Энергия" опубликовала отчет за четвертый квартал прошлого года. Специалисты подводили итоги работы не только самой компании, но и отрасли в целом. Как говорится в документе, спрос в мире на пилотируемые и беспилотные программы растет. И если после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году Россия стала лидером на рынке пилотируемых услуг, то теперь это лидерство может быть потеряно.
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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от издателя  |  комментариев: 8


Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 4
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В Шадринске несовершеннолетний боксер получил срок за то, что проломил голову сверстнику
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драка кулак (2010) |

В Шадринске оставили без изменения приговор 17-летнему боксеру - ранее его осудили на полтора года в колонии общего режима.
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В конце апреля прошлого года он выяснял отношения со сверстником, последний пытался загладить конфликт и извинялся, однако подросток один раз ударил его по голове, причинив черепно-лицевую травму и ушиб головного мозга, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его в вышестоящей инстанции, однако судебной коллегией по уголовным делам Курганского областного суда все доводы оставлены без удовлетворения, приговор без изменения.

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15.02.2018 13:06 Мск | Шадринск | Михаил Белокрылов
15:06 Екб


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В Шадринске несовершеннолетний боксер получил срок за то, что проломил голову сверстнику
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