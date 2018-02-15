В Шадринске несовершеннолетний боксер получил срок за то, что проломил голову сверстнику

В Шадринске оставили без изменения приговор 17-летнему боксеру - ранее его осудили на полтора года в колонии общего режима.

В конце апреля прошлого года он выяснял отношения со сверстником, последний пытался загладить конфликт и извинялся, однако подросток один раз ударил его по голове, причинив черепно-лицевую травму и ушиб головного мозга, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его в вышестоящей инстанции, однако судебной коллегией по уголовным делам Курганского областного суда все доводы оставлены без удовлетворения, приговор без изменения.