На Южном Урале компании, указавшей в договорах телефонный номер аварийной службы другой организации, грозит штраф

На Южном Урале ООО "Уралрегионгаз" признано нарушающим Закон о защите конкуренции при указании в договорах на техническое обслуживание телефонного номера аварийной службы АО "Газпром газораспределение Челябинск". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФАС.

В антимонопольный орган обратилось АО "Газпром газораспределение Челябинск", указав, что к нему поступили заявки о неисправностях при подаче газа, в связи с чем авариная бригада осуществила выезд на место, устранила аварии и восстановила газоснабжение. Потребителем был предъявлен договор, заключенный с ООО "Уралрегионгаз".

При неисправности внутридомового газового оборудования заказчик должен был сообщить об этом ООО "Уралрегионгаз". Однако в договоре был указан телефонный номер АО "Газпром газораспределение Челябинск".

Действия компания признана признаны нарушающими требования статьи 14.2 Закона о защите конкуренции. Теперь ей грозит административный штраф.