В Башкирии школьник ударил ножом вымогавшего у него 100 рублей одноклассника

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента в башкирской школе, где учащийся девятого класса ударил ножом одноклассника, вымогавшего у него деньги. Об этом Накануне.RU сообщили в СУСКР по республике.

Инцидент произошел в городе Баймак. По версии следствия, 15-летний учащийся школы N1 днем 14 февраля в кабинете физики схватил одноклассника за шею и потребовал от него 100 рублей. Тот ударил обидчика ножом в область поясницы.

В СК уточнили, что нанесший ножевое ранение ученик к привлечению к уголовной ответственности не подлежит ввиду своего возраста.

В отношении его обидчика возбуждено уголовное дело статье "Вымогательство с применением насилия".

Следователями изъята документация, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели и должностные лица. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка эффективности принятых мер со стороны органов профилактики.

Напомним, недавно в российских города произошли нападения подростков на школы: сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. После этих инцидентов председатель комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина предложила усилить охрану в школах Росгвардией.