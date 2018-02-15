Дошли до Путина. Архитекторы Екатеринбурга просят спасти телебашню

Делегация от архитекторов Екатеринбурга сегодня передала в приёмную президента РФ в Уральском федеральном округе обращение к Владимиру Путину, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В обращении - копии подписанных листов с просьбой не допустить демонтаж екатеринбургской телебашни. К письму прилагается предложение о проведении конкурса проектов её реконструкции. Ранее подписи собирались во время пикета и митинга против сноса вышки.

Как рассказал Накануне.RU депутат гордумы Екатеринбурга от КПРФ Эдуард Мансуров, он лично присутствовал при передаче документов, хоть и считает, что "идея просить помощи у Путина бесполезна" - просто не поддержать сторонников не может.

В составе делегации - архитектор Александр Романов и представитель студсовета УрГАХУ Андрей Шелохин.

Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. Произошедшими 8 февраля "подготовительными взрывами" вышки заинтересовалась прокуратура, после этого на ней вновь загорелись сигнальные огни, которые используются для обеспечения безопасности полетов. А 10 февраля состоялся масштабный митинг против сноса телебашни. Собралось порядка 200 человек. Люди собирали подписи, выходили с плакатами и отпускали шары в небо.