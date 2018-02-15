Дошли до Путина. Архитекторы Екатеринбурга просят спасти телебашню

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Россию выносит на обочину космической отрасли Ракетно-космическая корпорация "Энергия" опубликовала отчет за четвертый квартал прошлого года. Специалисты подводили итоги работы не только самой компании, но и отрасли в целом. Как говорится в документе, спрос в мире на пилотируемые и беспилотные программы растет. И если после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году Россия стала лидером на рынке пилотируемых услуг, то теперь это лидерство может быть потеряно.
15.02.2018
наука и техника  |  добавить комментарий
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 4
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Дошли до Путина. Архитекторы Екатеринбурга просят спасти телебашню
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екатеринбург 100е телебашня цирк 2018 (2018) | Фото: Накануне.ru

Делегация от архитекторов Екатеринбурга сегодня передала в приёмную президента РФ в Уральском федеральном округе обращение к Владимиру Путину, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В обращении - копии подписанных листов с просьбой не допустить демонтаж екатеринбургской телебашни. К письму прилагается предложение о проведении конкурса проектов её реконструкции. Ранее подписи собирались во время пикета и митинга против сноса вышки.

Как рассказал Накануне.RU депутат гордумы Екатеринбурга от КПРФ Эдуард Мансуров, он лично присутствовал при передаче документов, хоть и считает, что "идея просить помощи у Путина бесполезна" - просто не поддержать сторонников не может.

В составе делегации - архитектор Александр Романов и представитель студсовета УрГАХУ Андрей Шелохин.

архитектор Романов Александр, представитель студсовета УрГАХУ Андрей Шелохин, передача подписей против сноса телебашни, приемная президента в УрФО(2018)|Фото: vk.com/edward_mansuroff, Эдуард Мансуров

Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. Произошедшими 8 февраля "подготовительными взрывами" вышки заинтересовалась прокуратура, после этого на ней вновь загорелись сигнальные огни, которые используются для обеспечения безопасности полетов. А 10 февраля состоялся масштабный митинг против сноса телебашни. Собралось порядка 200 человек. Люди собирали подписи, выходили с плакатами и отпускали шары в небо.

митинг против сноса телебашни, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

митинг против сноса телебашни, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

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15.02.2018 13:24 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:24 Екб


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Дошли до Путина. Архитекторы Екатеринбурга просят спасти телебашню
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