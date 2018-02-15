Вынужденной посадкой Ан-24 в аэропорту Благовещенска заинтересовались транспортные следователи

Амурские транспортные следователи начали проверку по факту вынужденной посадки Ан-24 авиакомпании "Якутия".

Как сообщили Накануне.RU в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, самолет выполнял рейс "Благовещенск – Якутск" и сегодня утром вынужденно сел в аэропорту Благовещенска.

"По предварительным данным, через 30 минут после вылета самолета из города на его борту сработал датчик падения уровня масла в правом двигателе. Экипаж принял решение об отключении двигателя и возвращении в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 31 пассажир. Никто из них не пострадал. Воздушное судно повреждений не получило", - сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего. Как отметили в СКР, по результатам проверки будет обязательно принято процессуальное решение.