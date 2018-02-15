Прокуратура проконтролирует проверку обстоятельств смерти дольщика "Первого пермского микрорайона"

Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств смерти жителя Лядовского сельского поселения, передает корреспондент Накануне.RU.

Следователи проверят ситуацию, в том числе и взаимосвязь смерти с тем, что погибший был дольщиком "Первого Пермского микрорайона", который является догостроем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, информация о смерти пермяка появилась 14 февраля. Его нашли в петле. В краевом минстрое сообщили, что дольщик попадал под меры поддержки и дополнительных денег на завершение объекта ему платить было не нужно.