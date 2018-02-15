Челябинский облсуд смягчил приговор экс-главе Кунашакского района Закирову

Челябинский областной суд снизил на два месяца наказание экс-главе Кунашакского района Вадиму Закирову, осужденному за взятки, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. В колонии строгого режима бывший чиновник проведет 8 лет 10 месяцев. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, в конце июня Вадима Закирова приговорили к 9 годам в колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей.

Приговор районного суда обжаловали государственный обвинитель, Закиров и его адвокат. Сторона защиты просила оправдать экс-главу по всем статьям кроме мошенничества, при этом уменьшить размер содеянного по предъявленному обвинению.

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело, изменил приговор Кунашакского районного суда.

"Областной суд исключил из приговора Закирову, в том числе, квалифицирующий признак – получение взятки через посредника, снизив ему наказание на два месяца, то есть до 8 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденному уменьшен срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности с 5 до 4 лет, штраф оставлен без изменения", - рассказали в пресс-службе облсуда.