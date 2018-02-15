Депутаты заксобрания Прикамья утвердили второго зампреда КСП вопреки протесту прокуратуры

Депутаты законодательного собрания Пермского края на сегодняшнем заседании утвердили кандидатуру Ирины Денисовой на должность заместителя председателя по аудиту контрольно-счетной палаты, передает корреспондент Накануне.RU.

Краевая прокуратура высказала замечания в связи с назначением. Дело в том, что сейчас эту должность занимает Юрий Скорняков. Федеральный закон не предусматривает назначение двух заместителей председателя КСП.

"Проектом постановления заксобрания предлагается назначить второго заместителя председателя контрольно-счетной палаты в нарушение федерального закона. В этой связи прокурором Пермского края было подготовлено отрицательное заключение на проект постановления. Позиция прокурора края не изменилась", - сообщила представитель надзорного ведомства и попросила депутатов учесть эту позицию при голосовании.

Замечания прокуратуры поддержал депутат Илья Шулькин. Он отметил, что не имеет претензий к кандидатуре и у него нет никаких сомнений в квалификации Ирины Денисовой.

"Она является одним из самых профессиональных, квалифицированных и принципиальных аудиторов Пермского края. Я хочу принести вам, Ирина Афанасьевна, свои личные извинения, что я сейчас буду воздерживаться от голосования. Это позиция не по отношению лично к вам. Я хочу поддержать Ирину Афанасьевну, но мне для этого нужно простое, формальное решение, которое, уверен, удовлетворит прокуратуру. Если у нас уже есть один заместитель, то нужно в соответствии с законом с ним расстаться и назначить другого человека, либо подождать с этим назначением", - высказался депутат Илья Шулькин.

В результате "за" назначение проголосовали 42 депутата. Шесть человек воздержались от голосования.

Как сообщало Накануне.RU, 25 января на заседании регионального парламента депутаты поддержали назначение Геннадия Тушнолобова на должность главы КСП. Проект приняли без доклада и вопросов. На этом же заседании депутаты внесли поправку в требования к председателю КСП, ранее для кандидата обязательным условием было наличие высшего экономического или юридического образования. Депутаты исключили это положение.