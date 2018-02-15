Власти Крыма намерены отложить введение курортного сбора на год

Власти Крыма предлагают отложить на год внесение изменений в региональный закон о введении курортного сбора в регионе, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Ранее Государственный совет Крыма принял закон о введении с мая 2018 года курортного сбора в 10 рублей за сутки проживания.

По словам министра, поправка может быть рассмотрена на сессии Госсовета Крыма. "Мы получили понимание на федеральном уровне", - сказал Волченко.

Он отметил, что решение о переносе сроков введения курортного сбора принято после "огромного количества консультаций" и внутри Крыма и за его пределами.

"Для Крыма есть возможность начать чуть позже для того, чтобы получить выраженный эффект", - цитирует Интерфакс главу Минтуризма республики.

Как сообщало Накануне.RU, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о взимании курортного сбора в четырех регионах страны. За пользование курортной инфраструктурой граждане будут платить в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года