Пермскому краю продлили сроки выплат по федеральным долгам

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Россию выносит на обочину космической отрасли Ракетно-космическая корпорация "Энергия" опубликовала отчет за четвертый квартал прошлого года. Специалисты подводили итоги работы не только самой компании, но и отрасли в целом. Как говорится в документе, спрос в мире на пилотируемые и беспилотные программы растет. И если после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году Россия стала лидером на рынке пилотируемых услуг, то теперь это лидерство может быть потеряно.
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 4
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Пермскому краю продлили сроки выплат по федеральным долгам
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деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Депутаты краевого заксобрания поддержали принятие дополнительных соглашений о предоставлении бюджету Пермского края из федеральной казны кредитов для частичного покрытия дефицита регионального бюджета, передает корреспондент Накануне.RU
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Согласно заключенным в 2015-2017 гг. соглашениям, из федерального бюджета Пермскому краю предоставлены кредиты в общей сумме 11,3 млрд руб., из которых, согласно установленным срокам, погашено 2,9 млрд руб. Оставшаяся задолженность в сумме 8,3 млрд руб. подлежала возврату до 2022 года.

В декабре прошлого года была проведена реструктуризация бюджетных кредитов в сумме 8,3 млрд руб., благодаря дополнительным соглашениям. Теперь у Пермского края больше времени для возврата денег - сроки увеличены до 2024 г.

"Реструктуризация бюджетного долга Пермского края положительно скажется, прежде всего, на кредитном качестве региона. Благодаря данной мере сократятся расходы региональных властей на погашение долга перед федеральным центром, что позволит получить дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач края", - прокомментировал инициативу спикер думы Валерий Сухих.

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15.02.2018 12:31 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
14:31 Екб


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Пермскому краю продлили сроки выплат по федеральным долгам
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