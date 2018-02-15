Пермскому краю продлили сроки выплат по федеральным долгам

Депутаты краевого заксобрания поддержали принятие дополнительных соглашений о предоставлении бюджету Пермского края из федеральной казны кредитов для частичного покрытия дефицита регионального бюджета, передает корреспондент Накануне.RU

Согласно заключенным в 2015-2017 гг. соглашениям, из федерального бюджета Пермскому краю предоставлены кредиты в общей сумме 11,3 млрд руб., из которых, согласно установленным срокам, погашено 2,9 млрд руб. Оставшаяся задолженность в сумме 8,3 млрд руб. подлежала возврату до 2022 года.

В декабре прошлого года была проведена реструктуризация бюджетных кредитов в сумме 8,3 млрд руб., благодаря дополнительным соглашениям. Теперь у Пермского края больше времени для возврата денег - сроки увеличены до 2024 г.

"Реструктуризация бюджетного долга Пермского края положительно скажется, прежде всего, на кредитном качестве региона. Благодаря данной мере сократятся расходы региональных властей на погашение долга перед федеральным центром, что позволит получить дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач края", - прокомментировал инициативу спикер думы Валерий Сухих.