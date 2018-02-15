В Нижнем Тагиле задержан коммерсант-мошенник, от которого пострадали три многодетные семьи

В Нижнем Тагиле задержали местного индивидуального предпринимателя, подозреваемого в махинациях в отношении многодетных семей. Ущерб идет на миллионы рублей, возбуждено три уголовных дела.

Как сообщили Накануне.RU в МУ МВД России "Нижнетагильское", сыщики установили, что мужчина обманным путем завладел деньгами трех таких семей, которые были выделены им из областного бюджета в рамках социальной программы по улучшению жилищных условий.

"Первой в январе текущего года в органы внутренних дел с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась жительница поселка Висим 1970 года рождения. Женщина рассказала, что еще в 2012 году заключила договор с подозреваемым на возведение дома, переведя на его счет более полутора миллионов рублей, но, спустя почти шесть лет, жилище так и не было построено. За это время на участке заявительницы появился только фундамент и некоторые строительные материалы", - сообщили в МВД.

Очень скоро полицейские выяснили, что коммерсант причастен еще как минимум к двум аналогичным фактам мошенничества. Как и в первом случае, пострадавшими стали многодетные семьи, проживающие в том же поселке: в одном случае они лишились денег на сумму более 2 миллионов рублей, в другом – 800 тысяч рублей. Общий ущерб, причиненный действиями злоумышленника, превысил 4,5 миллиона рублей.

Сейчас нечистый на руку бизнесмен заключен под стражу, а оперативники проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.