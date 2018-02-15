Прикамские депутаты одобрили создание президиума правительства Пермского края

Депутаты заксобрания Пермского края в первом чтении одобрили законопроект, допускающий возможность создания президиума правительства Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Президиум может быть создан для решения отдельных вопросов по решению председателя краевого правительства. Отметим, что в Пермском крае правительство возглавляет губернатор. Президиум становится постоянно действующим коллегиальным органом, образуемым из членов правительства для решения оперативных вопросов.

Наличие такого коллегиального органа, как Президиум правительства, является обычной практикой во многих регионах страны. Как отмечают представители пермского краевого правительства "создание президиума в Пермском крае необходимо для повышения оперативности принятия решений, например, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций".

Кроме того, законом предлагается предусмотреть новое полномочие, согласно которому губернатор вправе требовать внеочередного заседания Законодательного собрания Пермского края, а также созывать вновь избранное Законодательное Собрание на первое заседание ранее срока, установленного Уставом Пермского края.

Напомним, инициатором законопроекта стал губернатор Максим Решетников.