В Екатеринбурге 19 февраля начнут зачитывать обвинительное заключение по делу об убийстве сотрудницы "Почты России"

Сегодня Свердловский областной суд отложил рассмотрение дела об убийстве женщины-почтальона на 19 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

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Планируется начать заседание с оглашения обвинительного заключения. Сегодня обоим подсудимым была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на шесть месяцев со дня поступления дела в суд. Таким образом, мать и сын, обвиняемые в убийстве, будут находится под стражей до 2 августа 2018 года.

Напомним, что мать и ее взрослый сын обвиняются в совершении преступлений по статьям "убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с разбоем" и "разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".