Сразу несколько посольств в Москве получили конверты с белым порошком

В несколько иностранных дипмиссий в России прислали письма с порошком, сообщили Накануне.RU в ГУМВД по Москве.

"В несколько дипломатических учреждений зарубежных стран поступила корреспонденция, содержимым которой являлось порошкообразное вещество", - сказали в ведомстве.

Полиция изъяла содержимое конвертов для исследования. Уже установлено, что содержимое никакой опасности не представляет.

Стоит отметить, что за последние дни письма с белым порошком доставили в Вестминстерский дворец, в офис бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне. По данным СМИ, в письме находилась детская присыпка.