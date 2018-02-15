Фильм "Увидеть Сталина" от создателя "28 панфиловцев" сменил название на "Танки"

В Сети прошла премьера постеров картины Кима Дружинина "Танки", которая до этого шла под рабочим названием "Увидеть Сталина". То ли чтобы избежать ассоциаций с фильмом "Смерть Сталина", то ли просто испугавшись смелого просоветского названия, создатели кино переименовали, но сюжет остался прежним: конструктор Михаил Кошкин совершает тайный танкопробег по всему Советскому Союзу на своей новой машине в надежде показать прототип Т-34 самому Иосифу Виссарионовичу, передает корреспондент Накануне.RU.

Продюсер Дмитрий Щербанов поясняет, что хоть фильм основан на реальном событии, дополнен приключенческими моментами для развлечения зрителей, некоторые сюжетные линии выдуманы – таким образом, должно быть ясно, что это не документально-историческая картина. Сценарий к остросюжетному роуд-муви написал Андрей Назаров, его лента про побег из немецкого концлагеря "Собибор" (в главной роли Константин Хабенский) тоже выходит в этом году.

"Танки", в отличие от "28 панфиловцев", сразу создавался при поддержке Министерства культуры РФ и не был краутфандинговым проектом, как предыдущая работа Кима Дружинина. Но раскручивать ленту в таких масштабах, как это было с "Движением вверх", видимо, никто не намерен, создатели обходятся подручными средствами – интернетом. В начале августа организаторы устроили масштабную онлайн-трансляцию со съемочной площадки своего фильма, тогда еще создаваемого под названием "Увидеть Сталина", сейчас они раскручивают в сети "премьеру постеров". В среде критиков премьеру ожидают с интересом – сможет ли фильм повторить успех "28 панфиловцев" или пропадет в водовороте новинок незамеченным? Дата выхода на экраны – 26 апреля, что приурочено к 120-летию со дня рождения Михаила Кошкина.

"Да, я с интересом слежу за этим проектом, фильм было бы интересно посмотреть, – ранее говорил в беседе с Накануне.RU кинообозреватель Дмитрий "Гоблин" Пучков. – В меру сил информационно помогаю данному проекту. Но, как вы понимаете, полтора миллиарда рублей, как на какую-нибудь идиотскую "Матильду", которая неинтересна вообще никому, никто не выдал. На рекламу 100 млн руб. тоже никто не даст, а без этого в капиталистическом обществе ни о каком коммерческом успехе говорить нельзя. То есть реклама – только через интернет, но этого недостаточно. Поэтому я не могу сказать, что будут какие-то гигантские сборы. Но кино, надеюсь, получится хорошее, я сценарий читал – мне понравился".