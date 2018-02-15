В Екатеринбурге чиновники заявили о нелегальных рекламных щитах Грудинина

В Екатеринбурге некоторые рекламные щиты с предвыборной агитацией кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина оказались нелегальными. Об этом сообщила и.о. главы департамента рекламы МУГИСО Ирина Винокурова в ответе общественной организации "Гражданский патруль".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Гражданского патруля", рекламные конструкции на улицах Челюскинцев и Луначарского установлены незаконно. Выяснилось это после "специальной проверки" общественной организации и ее запроса.

"Власти не выдавали разрешительных документов на установку и эксплуатацию", - сообщают в организации со ссылкой на ответ чиновников МУГИСО.

Но, по словам депутата гордумы Екатеринбурга от фракции КПРФ Эдуарда Мансурова, эти заявления - "активное давление на кампанию Павла Грудинина".

"Возможно, они стали внезапно незаконными из-за активного давления на кампанию Грудинина, это ни для кого это не секрет. У нас часть рекламных конструкций в Свердловской области оказывается вне поле зрения контролирующих органов. Возможно, это делается сознательно, чтобы в дальнейшем "выкатить" какие-то претензии. Только сейчас узнали об этом? Не хватает какой-то из бумажек? Подозреваю, что это связано с попыткой как-то воспрепятствовать кампании Грудинина", - сообщил Накануне.RU Эдуард Мансуров.