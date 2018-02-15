В Екатеринбурге подведены итоги сбора предложений от горожан по благоустройству города: выбрано четыре проекта

Муниципальная общественная комиссия утвердила четыре проекта по благоустройству города, которые собрали наибольшее количество голосов жителей Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга.

На прошлой неделе жители города голосовали за проекты общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в крупных торгово-развлекательных центрах, а также на главном зимнем мероприятии "Лыжни России". В опросе приняли участие 9 тыс. 256 человек

По итогам сбора предложений, больше всего голосов набрали варианты:

набережная Исети от Куйбышева до ЦПКиО;

набережная Исети от Малышева до Куйбышева;

сквер у здания Оперного театра;

парк Зеленая роща.

"Не скажу, что такой выбор является неожиданным: места знаковые для нашего города, а создание единой городской набережной — вообще давняя мечта большинства горожан", - говорит заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налогам ЗакСО Михаил Клименко.

Напоминаем, что именно эти проекты войдут в итоговое рейтинговое голосование, которое приурочено к выборам президента России – 18 марта 2018 года. Отдать свой голос за понравившийся проект благоустройства сможет любой житель Екатеринбурга с 14 лет.