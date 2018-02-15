В Екатеринбурге градсовет отклонил проект жилого комплекса на месте "Уралкабеля". Там еще можно построить ледовую арену УГМК и спасти телебашню

в этот день
15.02.18
22:41
В Екб.00:41
За репосты фотографий с Парада Победы сажать не будут
В Челябинске в суде по делу Цыбко начались прения
Дошли до Путина. Архитекторы Екатеринбурга просят спасти телебашню
Главное
Голодец рассказала о "приоритетах правительства" повысить пенсии до 25 тысяч рублей

Тема дня
Россию выносит на обочину космической отрасли Ракетно-космическая корпорация "Энергия" опубликовала отчет за четвертый квартал прошлого года. Специалисты подводили итоги работы не только самой компании, но и отрасли в целом. Как говорится в документе, спрос в мире на пилотируемые и беспилотные программы растет. И если после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году Россия стала лидером на рынке пилотируемых услуг, то теперь это лидерство может быть потеряно.
15.02.2018
наука и техника  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 4
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен
Сносит крышу. В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки с хором Турецкого, обвалился потолок
"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни
Опубликован список погибших пассажиров и членов экипажа упавшего "Ан-148"
ФАС снова взяла под контроль топливный рынок после заявлений Путина
МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию
Соловьев выгнал из студии американца за неуважение к смерти летчика Филипова
Лисин и Путин на заседании "профсоюза олигархов" подискутировали, "кого насиловать"
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 936

В Екатеринбурге градсовет отклонил проект жилого комплекса на месте "Уралкабеля". Там еще можно построить ледовую арену УГМК и спасти телебашню
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ЖК &quot;Нагорный&quot; (2018) | Фото: newmetreka.ru

Сегодня архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга рассматривал концепцию нового ЖК "Нагорный" на месте завода "Уралкабель" на ВИЗе. Проект принадлежит Уральской горно-металлургической компании (УГМК), передаёт корреспондент Накануне.RU.

На месте завода "Уралкабель" УГМК предложила построить жилой комплекс. По проекту дома должны находиться неподалёку от Центрального стадиона в границах улиц Токарей-Синяева-Мельникова-Нагорная.

ЖК "Нагорный"(2018)|Фото: newmetreka.ru

ЖК "Нагорный", Уралкабель(2018)|Фото: newmetreka.ru

Градсовет отклонил этот проект из-за того, что это слишком застроенная территория и плохо разработана транспортная развязка.

На этом месте Союз архитекторов предлагал построить ледовую арену, которая по нынешним планам должна расположиться вместо телебашни на улице Декабристов.

"Мы предложили УГМК рассмотреть несколько мест, где может расположиться ледовая арена, "Уралкабель" - одно из них. Информация пока закрытая. А сегодня на градсовете рассматривали на этом месте жилье, но концепцию отклонили", - сообщил Накануне.RU председатель Свердловского отделения Союза архитекторов России Сергей Алейников.

Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. Произошедшими 8 февраля "подготовительными взрывами" вышки заинтересовалась прокуратура.

10 февраля состоялся митинг против сноса телебашни. Были собраны подписи граждан. Документы отправят в приёмную президента РФ.



Развитие сюжета: Ранее 15.02.2018 13:24 Мск
Дошли до Путина. Архитекторы Екатеринбурга просят спасти телебашню

Другие новости по темам: УГМК, ледовая арена, телебашня, градсовет, Екатеринбург, Сергей Алейников, жк нагорный
15.02.2018 12:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:59 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.02.2018 10:48 Мск
"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни

Ранее 09.02.2018 13:09 Мск
Транспортная прокуратура заинтересовалась "подготовительными взрывами" телебашни в Екатеринбурге

Ранее 09.02.2018 08:54 Мск
"Доиграются..." Екатеринбургская телебашня подверглась "подготовительным взрывам"

Ранее 08.02.2018 20:07 Мск
В Екатеринбурге в районе телебашни раздались взрывы

Ранее 08.02.2018 14:16 Мск
Архитекторы, депутаты и общественники решили спасать екатеринбургскую телебашню

Ранее 08.02.2018 10:45 Мск
"Нас просто не замечают!" - Уральская палата архитекторов о сносе телебашни

Ранее 08.02.2018 10:22 Мск
На восстановление недостроенной телебашни в Екатеринбурге нужно 200 млн рублей

Ранее 08.02.2018 10:07 Мск
"Столкнемся с ситуацией, как с храмом-на-воде": депутаты Екатеринбурга заявили о навязывании решения по сносу телебашни

Ранее 08.02.2018 08:12 Мск
"На взрывной волне": в Екатеринбурге придумали эскизы татуировок с телебашней

Ранее 05.02.2018 15:03 Мск
Митинг за сохранение недостроенной телебашни в Екатеринбурге перенесен на новое место

Ранее 29.01.2018 14:32 Мск
В УГМК заявили, что точная дата сноса екатеринбургской телебашни неизвестна

Ранее 27.01.2018 13:20 Мск
"Если мы поломаем этот объект, то распишемся в собственном бессилии": недовольные сносом екатеринбургской телебашни собрали подписи Путину

Ранее 26.01.2018 08:49 Мск
Свердловские власти не согласовали пикет против сноса телебашни

Ранее 25.01.2018 12:14 Мск
От "обнимашек" до пикета: недовольные сносом екатеринбургской телебашни соберут подписи Путину

Ранее 24.01.2018 14:48 Мск
"Обнимашки" продолжаются: екатеринбуржцы "обнимут" недостроенную телебашню в знак протеста

Ранее 23.01.2018 10:54 Мск
У телебашни в центре Екатеринбурга уже отпилили почти все металлические конструкции

Ранее 23.01.2018 09:00 Мск
Депутаты гордумы решили не вмешиваться в снос телебашни в Екатеринбурге

Ранее 22.01.2018 15:15 Мск
У основания екатеринбургской телебашни начали срезать металлоконструкции, сделан земляной вал к реке








Добавить комментарий:

В Екатеринбурге градсовет отклонил проект жилого комплекса на месте "Уралкабеля". Там еще можно построить ледовую арену УГМК и спасти телебашню
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+