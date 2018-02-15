В Екатеринбурге градсовет отклонил проект жилого комплекса на месте "Уралкабеля". Там еще можно построить ледовую арену УГМК и спасти телебашню

Сегодня архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга рассматривал концепцию нового ЖК "Нагорный" на месте завода "Уралкабель" на ВИЗе. Проект принадлежит Уральской горно-металлургической компании (УГМК), передаёт корреспондент Накануне.RU.

На месте завода "Уралкабель" УГМК предложила построить жилой комплекс. По проекту дома должны находиться неподалёку от Центрального стадиона в границах улиц Токарей-Синяева-Мельникова-Нагорная.

Градсовет отклонил этот проект из-за того, что это слишком застроенная территория и плохо разработана транспортная развязка.

На этом месте Союз архитекторов предлагал построить ледовую арену, которая по нынешним планам должна расположиться вместо телебашни на улице Декабристов.

"Мы предложили УГМК рассмотреть несколько мест, где может расположиться ледовая арена, "Уралкабель" - одно из них. Информация пока закрытая. А сегодня на градсовете рассматривали на этом месте жилье, но концепцию отклонили", - сообщил Накануне.RU председатель Свердловского отделения Союза архитекторов России Сергей Алейников.

Напомним, УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. Произошедшими 8 февраля "подготовительными взрывами" вышки заинтересовалась прокуратура.

10 февраля состоялся митинг против сноса телебашни. Были собраны подписи граждан. Документы отправят в приёмную президента РФ.