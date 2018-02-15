В Хабаровске перед судом предстанет псевдожурналист, обвиняемые в краже и мошенничестве

В Хабаровске перед судом предстанет псевдожурналист, обвиняемый в краже и мошенничестве, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что 18-летний местный житель позиционировал себя как журналист известного издания и, прикрываясь фиктивными редакционными заданиями, обещал решить ряд проблем местных жителей", - сказала она.

Так, молодой человек выразил готовность провести журналистское расследование по поводу жилищных проблем пострадавшей от пожара женщины. "С этой целью он изготовил подложное редакционное задание, а затем путем обмана завладел денежными средствами потерпевшей в сумме свыше 600 тысяч рублей", - рассказала Волк.

Позднее выяснилось, что злоумышленник не имеет никакого отношения к московскому СМИ и распорядился похищенной суммой по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Дело будет рассмотрено по существу в Краснофлотском районном суде Хабаровска.

Отмечается также, что в ходе расследования установлена причастность злоумышленника к еще десяти эпизодам противоправной деятельности.