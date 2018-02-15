Путин принес соболезнования Трампу после школьной бойни во Флориде

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Поводом стала трагедия в школе города Парклэнд во Флориде. Глава российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, после стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas во Флориде в больницу города Помпано-Бич поступили восемь человек, а также сам стрелявший. Погибли 17 человек. Известно, что огонь открыл бывший ученик, которого выгнали из школы из-за проблем с дисциплиной.

Дональд Трамп уже обсудил случившееся с губернатором Флориды Риком Скоттом, он также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.