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Прикамские депутаты предлагают отменить запрет на добычу общераспространенных полезных ископаемых в водоохранных зонах
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Законодательное собрание Пермского края (2016) | Фото: v-kurse.info

Прикамские депутаты предлагают своим коллегам из Госдумы внести изменения в Водный кодекс РФ и отменить запрет на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых, передает корреспондент Накануне.RU.

"В настоящее время разрешена добыча всех иных полезных ископаемых, кроме общераспространенных. Данная поправка предлагает расширить возможность добычи, поскольку, как правило, именно в водоохранных зонах имеются месторождения гравийно-песчаной смеси, строительного песка, строительного гипса. Отсутствие такого разрешения препятствует строительству дорог муниципального значения. И данное ограничение фактически исключает из оборота значительное количество числящихся на государственном балансе ранее разведанных месторождений общераспространенных полезных ископаемых, расположенных в водоохранных зонах, на разведку которых затрачены средства из бюджета", - сообщила председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяна Миролюбова.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у депутатов. Депутат Александр Григоренко отметил, что экономическая часть этого проекта понятна - он будет способствовать развитию, в том числе строительной отрасли Пермского края.

"Но, на мой взгляд, при выдвижении этой инициативы не был нигде проработан экологический момент. Я нигде не увидел в документах к законопроекту какого-то пояснения: нанесет ли это ущерб природной среде. Нет заключений экспертных по этой тематике, потому я воздержусь по этому вопросу. Прежде чем бросаться в принятие такой достаточно важной инициативы, понятно, что не мы ее примем, а Госдума, нужно посчитать все риски. На мой взгляд в этом законопроекте есть определенные серьезные риски и для Пермского края, и для заксобрания в плане репутации", - отметил депутат.

Коллегу поддержал парламентарий Илья Шулькин. Он напомнил, что водоохранные зоны для того и существуют, чтобы на их территории охранять водные ресурсы и ограничивать некую активность.

"Если бы мы предложили ограничить добычу других полезных ископаемых в водоохранных зонах, потому что они таковыми являются, то, наверное, это было бы логичным продолжением федеральной политики по вопросам наведения порядка в прибрежных и особенно в водоохранных зонах. Мы со своей стороны выходим с инициативой этот запрет снять. В Москве про нашу инициативу не знают, и скорее всего, на федеральном уровне наша инициатива будет отклонена. На сегодняшний день позиция федерации не склона к расширению активности на охраняемых природных территориях", - заявил парламентарий.

В итоге "за" инициативу проголосовал 31 депутат, четверо - "против". Воздержались 13 человек.

Другие новости по темам: водоохранная зона, добыча полезных ископаемых, депутаты, заседание заксобрания Пермского края
15.02.2018 11:59 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
13:59 Екб


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Прикамские депутаты предлагают отменить запрет на добычу общераспространенных полезных ископаемых в водоохранных зонах
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