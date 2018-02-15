Mash: Речевой самописец зафиксировал панику в кабине пилотов перед падением Ан-148

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) получили данные речевого самописца разбившегося в Подмосковье Ан-148, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, перед самым падением в кабине началась паника и пилоты уже не контролировали ситуацию.

"Судя по разговорам в кабине, пилоты сразу заметили расхождения в показателях скорости, - говорится в сообщении. - Пилоты Ан-148 не могли понять, почему приборы показывают разную скорость, выключили автопилот и стали снижаться. А этого делать было нельзя".

Ранее Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что причиной крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний"могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов из-за обледенения датчиков.