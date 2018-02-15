Депутаты заксобрания Пермского края ввели налоговые льготы для индустриальных парков и технопарков

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании во втором окончательном чтении проголосовали за введение новых налоговых льгот для индустриальных парков и технопарков в сфере высоких технологий, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект закона предусматривает установление пониженных ставок по налогу на прибыль организаций и по налогу на имущество организаций в отношении налогоплательщиков – управляющих компаний индустриальных парков, резидентов индустриальных парков.

Установлены пониженные ставки по налогу на прибыль (13,5%) и по налогу на имущество организаций (0%) в отношении объектов основных средств для управляющих компаний технопарков в сфере высоких технологий. Также для таких парков определена пониженная ставка по налогу на имущество организаций (1,1%) в отношении объектов основных средств.

"Таким образом мы стимулируем появление на территории Пермского края высокотехнологичных производств", - сообщила председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяна Миролюбова.

Кроме того, органам местного самоуправления рекомендовано рассмотреть введение налоговых льгот по уплате земельного налога для индустриальных парков.

"Сегодня регионы конкурируют за инвесторов и по вопросу индустриальных парков Пермский край, к сожалению, в числе отстающих. У нас их пока нет. Поэтому, чтобы быть более конкурентоспособными в борьбе за частного инвестора, мы рекомендуем подумать органам местного самоуправления о том, чтобы предоставить льготу местного уровня по земельному налогу", - отметила Татьяна Миролюбова.