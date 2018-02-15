В Челябинске директор предприятия избежал "уголовки", выплатив работникам долги по зарплате в 11 млн рублей

В Челябинске директор предприятия "Смолино-Гранит" избежал уголовной ответственности за невыплату заработной платы своим сотрудникам.

Долг перед работниками составлял более 11 млн рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

"Принимая во внимание, что подозреваемый в полном объеме погасил задолженность по выплате заработной платы и впервые совершил преступление средней тяжести, следователь СК направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - добавили в СК.