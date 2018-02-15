Носов потребовал бороться с крысами

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание по вопросам экологии. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, ключевыми темами стали мониторинг окружающей среды на территории города и проблемы дератизации.

Как рассказала и.о. начальника отдела экологии и природопользования Ирина Михайлова, в Нижнем Тагиле продолжается работа по мониторингу окружающей среды. С июня прошлого года ведется отбор сточных вод, сбрасываемых шестью организациями-природопользователями в 13 выпусках. В январе и в феврале 2018 года проведен отбор сточных вод. Кроме того, организован мониторинг атмосферного воздуха в жилых частях города. В январе и в феврале специалисты осуществили отбор воздуха в поселке Северный и районе Лебяжки. Было отмечено, что тагильский воздух тестируется по 13 загрязняющим веществам.

Комментируя эффективность данной работы, глава города обратил внимание, что все результаты проводимых исследований необходимы не только для констатации фактов загрязнения окружающей среды, но и для эффективной работы по улучшению экологической обстановки.

"На основании полученных данных мы вправе ставить вопрос о защите жителей Нижнего Тагила от загрязняющих веществ на самом высоком уровне. Чтобы объективно оценить динамику изменения экологической ситуации в ту или иную сторону, необходимо проанализировать экологические данные за несколько лет, если такие имеются", - сказал Сергей Носов.

Обсудили участники совещания и тему борьбы с грызунами: в прошлом году была проведена дератизация очагов распространения крыс в Дзержинском районе. По словам руководителя Нижнетагильского территориального отдела Роспотребнадзора Юрия Бармина, благодаря предпринятым мерам удалось снизить численность грызунов, однако несвоевременный вывоз твердых бытовых отходов управляющими компаниями способствует восстановлению популяции крыс.

Сергей Носов подчеркнул важность данной проблемы и предложил сформировать комплекс мероприятий по дератизации районов города.

"Это должно стать нормой, как и обработка парков и скверов от клещей", - резюмировал мэр.