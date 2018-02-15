Носов потребовал бороться с крысами

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Россию выносит на обочину космической отрасли Ракетно-космическая корпорация "Энергия" опубликовала отчет за четвертый квартал прошлого года. Специалисты подводили итоги работы не только самой компании, но и отрасли в целом. Как говорится в документе, спрос в мире на пилотируемые и беспилотные программы растет. И если после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году Россия стала лидером на рынке пилотируемых услуг, то теперь это лидерство может быть потеряно.
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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 4
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Носов потребовал бороться с крысами
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годовое общее собрание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, Сергей Носов (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание по вопросам экологии. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, ключевыми темами стали мониторинг окружающей среды на территории города и проблемы дератизации.
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Как рассказала и.о. начальника отдела экологии и природопользования Ирина Михайлова, в Нижнем Тагиле продолжается работа по мониторингу окружающей среды. С июня прошлого года ведется отбор сточных вод, сбрасываемых шестью организациями-природопользователями в 13 выпусках. В январе и в феврале 2018 года проведен отбор сточных вод. Кроме того, организован мониторинг атмосферного воздуха в жилых частях города. В январе и в феврале специалисты осуществили отбор воздуха в поселке Северный и районе Лебяжки. Было отмечено, что тагильский воздух тестируется по 13 загрязняющим веществам.

Комментируя эффективность данной работы, глава города обратил внимание, что все результаты проводимых исследований необходимы не только для констатации фактов загрязнения окружающей среды, но и для эффективной работы по улучшению экологической обстановки.

"На основании полученных данных мы вправе ставить вопрос о защите жителей Нижнего Тагила от загрязняющих веществ на самом высоком уровне. Чтобы объективно оценить динамику изменения экологической ситуации в ту или иную сторону, необходимо проанализировать экологические данные за несколько лет, если такие имеются", - сказал Сергей Носов.

нижний тагил(2004)|Фото: Накануне.ru

Обсудили участники совещания и тему борьбы с грызунами: в прошлом году была проведена дератизация очагов распространения крыс в Дзержинском районе. По словам руководителя Нижнетагильского территориального отдела Роспотребнадзора Юрия Бармина, благодаря предпринятым мерам удалось снизить численность грызунов, однако несвоевременный вывоз твердых бытовых отходов управляющими компаниями способствует восстановлению популяции крыс.

Сергей Носов подчеркнул важность данной проблемы и предложил сформировать комплекс мероприятий по дератизации районов города.

"Это должно стать нормой, как и обработка парков и скверов от клещей", - резюмировал мэр.

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15.02.2018 11:28 Мск | Нижний Тагил | информационная служба Накануне.RU
13:28 Екб


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Носов потребовал бороться с крысами
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