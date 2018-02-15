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"Выдергивал слова и сочинял". В Челябинске в суде по делу Цыбко начались прения
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Константин Цыбко (2014) | Фото: er68.ru

В суде по делу бывшего сенатора Константина Цыбко начались прения сторон, сегодня выступает сторона обвинения, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.
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По словам гособвинителя, вина осужденного подтверждена. Все доказательства достоверны и получены в соответствии с требованиями УПК. В суде первой инстанции было допрошено 53 свидетеля.

"Доказательства подтвердили виновность осужденного", - заявила прокурор.

По мнению стороны обвинения, Цыбко якобы использовал все возможности, чтобы исказить доказательства: "выдергивал отдельные слова", "сочинял факты", "озвучивал громкие фамилии". В телефонных переговорах Цыбко и Тарасова не звучали слова "взятка" и "деньги". По словам гособвинителя, они конспирировались, заменяя слова на "патроны", "документы", "котлеты", "бумажки".

Гособвинение считает доказанными ещё два эпизода получения взятки Цыбко. Речь идёт о 1,5 млн руб., которые Цыбко якобы получил от Гунина у администрации Озерска, и 5 млн руб. от Тарасова. В суде первой инстанции эти эпизоды были признаны недоказанными.

Прокурор считает, что судом установлен умысел Цыбко на получение взятки от Тарасова за назначение на должность главы администрации Озерска. Так, доказательствами полностью установлена роль Цыбко при увольнении Трофимчука, также он убедил стороны в согласовании кандидатуры Тарасова. Сам Трофимчук подтвердил в своих показаниях, что экс-сенатор выдавливал его с работы, поскольку он не выполнял команды Цыбко, которые шли в противовес законам.

Прокурор считает доказанным, что Цыбко снял с должности Трофимчука и поставил Тарасова. 9 июля на встрече в ресторане "Грузинский дворик" Цыбко, по словам свидетеля Тарасова, обозначил размер взятки в 20 млн руб. за назначение на должность. При этом, по словам прокурора, источником взятки являлись денежные средства, похищенные с предприятия.

Также гособвинение считает полностью доказанным факт передачи 8 млн руб. в ноябре 2011 года. Деньги Цыбко получил лично от Тарасова у здания администрации Озерска, когда бывший сити-менеджер ЗАТО провожал экс-сенатора до машины. 8 млн руб. были переданы в светлом пакете. Эти деньги Тарасов занял у главы Челябинска Евгения Тефтелева и Степанова. Свидетели займ подтвердили.

Ещё один эпизод взятки, установленный судом, произошёл 3 декабря 2011 в гостинице "Париж". Речь идёт о передаче 3 млн руб., которые были переданы Тарасовым в номере гостиницы.

В судебном заседании был объявлен перерыв до 14.30, после которого своё выступление продолжит сторона обвинения.

Напомним, в начале августа Озерский городской суд приговорил экс-сенатора Константина Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взятки. При этом суд счел доказанным получение взяток на 21 млн руб., вместо инкриминируемых 27,5 млн руб. Бывший сенатор был взят под стражу в зале суда.

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15.02.2018 11:20 Мск | Челябинск | Мария Подгузова
13:20 Екб


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"Выдергивал слова и сочинял". В Челябинске в суде по делу Цыбко начались прения
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