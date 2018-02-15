В Екатеринбурге перед судом предстали пенсионерка и ее сын, подозреваемые в убийстве женщины-почтальона

В Свердловском областном суде начался процесс над 64-летней женщиной и ее 30-летним сыном, которые обвиняются в убийстве почтальона - 60-летней женщины, разносившей пенсии, сообщили Накануне.RU в пресс-центре СКР по Свердловской области.

Напомним, что мать и сын обвиняются в совершении преступлений по статьям "убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с разбоем" и "разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".

По данным следствия, обвиняемые, находясь в своей квартире, напали на женщину-почтальона, которая пришла к ним в квартиру для выдачи пенсии хозяйке квартиры. Сначала обвиняемая применила электрошокер, потом сын нанес почтальону несколько ударов кулаком, а его мать резала женщину ножом. После этого злоумышленники обмотали свою жертву полиэтиленовой пленкой, пакетами и верёвкой. Гибель женщины наступила от того, что она задохнулась. Семья разбойников достала 240 тыс. руб. из сумки убитой женщины и выбросила тело на лестничную площадку.