Правительство определилось с кандидатурой Слепнева на пост главы РЭЦ

Российский экспортный центр (РЭЦ) может возглавить Андрей Слепнев, занимающий в настоящее время пост замглавы аппарата кабмина. Эту кандидатуру поддерживает правительство РФ. Об этом на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает ТАСС.

"Правительство определилось с кандидатурой (Слепнева). Игорь Иванович (Шувалов) вчера озвучил", - сказал министр.

По его словам, Петр Фрадков, который сейчас возглавляет РЭЦ, может быть назначен главой "Промсвязьбанка".

Напомним, "Промсвязьбанк" санируется через Фонд консолидации банковского сектора. В январе стало известно, что после оздоровления банк станет основной кредитной организацией для оборонного сектора.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Центробанк обратился в Генпрокуратуру из-за пропажи из банка кредитных досье.

Отметим, 14 февраля Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск "Промсвязьбанка", проходящего процедуру санации, к Банку России.