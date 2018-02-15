"Черный дым" Югры. Общественники добились расследования деятельности "экологической компании"

Югорское управление Росприроднадзора по обращению общественников возбудило "административку" против "Сибирской экологической компании", на территории которой были обнаружены ртутьсодержащие отходы и покрышки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе межрегиональной общественной организации "Зеленый Фронт".

Об этом общественники узнали из поступившего им письма. Основанием для расследования послужило обращение "зеленых" к заместителю генпрокурора. В нем они требовали проверить производственную базу предприятия. Активисты говорили о нарушении природоохранного законодательства на предприятии при обращении с отходами. В частности, общественники заявляли, что ртутьсодержащие отходы хранятся в негерметичной таре, разбитые и целые ртутные лампы хранились вместе.

"Сейчас мы ждем результатов новой проверки "Сибирской экологической компании". И возникают новые вопросы, почему после обращения в прокуратуру о полноте проверки надзорных органов, в том числе и Росприроднадзора, нам отвечает ведомство, на которое мы и обратили внимание", - сказал председатель "Зеленого Фронта" Сергей Виноградов

Активисты обратили внимание на проблему "черного дыма", идущего из труб инсинератора "Утилитсервиса", расположенного на улице Таежной в поселке Белый Яр, в 2015 г. Выбросы стали проблемой как для соседей компании, так и местных органов власти. Тогда Росприроднадзор завел административное дело. В мае 2017 г. в распоряжение "зеленых" поступили фото- и видеоматериалы с территории производственной базы находящейся по тому же адресу "Сибирской экологической компании". Они подтверждали размещение на почве отработанных автопокрышек и ртутьсодержащих ламп, включая битые. Выброс "черного дыма" в атмосферу также попал на видео очевидцев.