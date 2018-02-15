Репосты фотографий с Парада Победы перестанут признавать пропагандой нацизма

Репосты фотографий с Парада Победы перестанут признавать экстремистскими. Член Совета Федерации Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, призванный решить эту проблему, сообщили Накануне.RU в пресс-службе сенатора.

В последнее время суды все чаще привлекают к ответственности журналистов и блогеров, публикующих снимки времен Великой Отечественной войны с нацистской символикой, за пропаганду фашизма. Как пояснили в пресс-службе Белякова, это стало возможным из-за имеющихся юридических неточностей в Кодексе об административных правонарушениях и Законе "О противодействии экстремистской деятельности".

Так, недавно решением районного суда Архангельска фотография знамен разгромленных фашистских военных частей, брошенных советскими солдатами в день Парада победы 1945 года на мостовую Красной площади, была признана "пропагандой нацизма".

"Мы проанализировали ситуацию, и выяснилось, что действующее административное законодательство не проводит четкого разделения между реальной пропагандой нацистской символики и демонстрацией исторических, просветительских материалов, в том числе времён Великой Отечественной войны. Любое публичное демонстрирование нацистской атрибутики по формальным признакам может быть признано нарушением статьи 20.3 КоАП РФ", - пояснил Беляков.

В этой связи был подготовлен законопроект, которым предлагается исключить административную ответственность за случаи использования нацистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии отсутствия признаков пропаганды. Параллельно изменения вносятся в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" и закон "О противодействии экстремистской деятельности2.