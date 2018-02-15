Бандитский Воронеж. Врио главы администрации города дал показания в суде

Врио главы администрации Воронежа Вадим Кстенин 14 февраля выступил в Советском райсуде с показаниями по уголовному делу о своем похищении.

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Никакой информации о долге, компромате или иных обязательствах, которыми якобы руководствовались похитители, не прозвучало. Других подтверждений каких-либо неправомерных действий со стороны Ксенина в деле нет, так как их просто не было. "Все это оказался обычный гоп-стоп", — рассказал "Ъ-Черноземье" адвокат господина Кстенина Евгений Пискунов.

Утром 29 мая 2015 года на автомойке захватили шофера и служебный Toyota Highlander тогда еще первого вице-мэра Вадима Кстенина. После этого они подъехали к дому господина Кстенина, где дождались чиновника и затолкали его в машину. На него надели наручники и отвезли на Юго-Западное кладбище. Там обвиняемые потребовали от Вадима Кстенина $5 млн, пообещав в противном случае отдать его "многочисленным врагам", якобы выставившим награду за его голову. Однако в результате недолгого торга сумма выкупа упала до 5 млн руб., которые чиновник должен быть отдать вечером того же дня. Вадима Кстенина и его водителя отпустили для сбора денег, а на следующую встречу с похитителями управленец приехал уже под контролем оперативников.