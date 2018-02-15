МРОТ повысят до величины прожиточного минимума 1 мая. Проект принят во втором чтении

Госдума единогласно приняла во втором чтении изменения в федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается одновременно на всей территории страны федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Однако реализация этой нормы отложена статьей 421 Кодекса, согласно которой порядок и сроки поэтапного повышения МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения устанавливаются федеральным законом.

В пояснительной записке к документу говорится, что с 1 января 2018 г. МРОТ установлен в сумме 9 тыс. 489 руб. в месяц, что составляет 85 % от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2017 г.

Проектом федерального закона предлагается с 1 мая 2018 г. довести МРОТ до прожиточного минимума, установив его в сумме 11 тыс. 163 руб. в месяц, что в том числе будет соответствовать требованиям Трудового кодекса.

Реализация положений законопроекта коснется 3 млн человек, из которых 1,6 млн занято в государственных и муниципальных учреждениях.

Депутаты планируют принять законопроект о МРОТ в третьем, окончательном чтении, уже завтра.