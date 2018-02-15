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Бывший боец ЧВК "Вагнера": "Это выбор каждого, никто туда ехать не заставляет" Корреспонденту Накануне.RU удалось найти человека, который служил в одном из самых засекреченных воинских подразделений в России – частной военной компании "Вагнера". Крупный разгром и гибель пятой роты ЧВК на берегу Евфрата у города Хишам в Сирии заставили российских наемников заговорить вслух о предательстве людей ради интересов и амбиций командования и инвесторов, а политиков – о легализации ЧВК и срочном принятии соответствующего закона. Кто они, "солдаты удачи" 21 века, на что эти люди готовы? Делают они это ради денег или ими движет что-то иное, читайте в нашем эксклюзивном интервью.
14.02.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
культура ;  | комментариев: 4
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Новости
15.02.2018 11:01 Мск (13:01 Екб)
экономика | В России
МРОТ повысят до величины прожиточного минимума 1 мая. Проект принят во втором чтении
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МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2017) | Фото: intermonitor.ru

Госдума единогласно приняла во втором чтении изменения в федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда", передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, что в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается одновременно на всей территории страны федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Однако реализация этой нормы отложена статьей 421 Кодекса, согласно которой порядок и сроки поэтапного повышения МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения устанавливаются федеральным законом.

В пояснительной записке к документу говорится, что с 1 января 2018 г. МРОТ установлен в сумме 9 тыс. 489 руб. в месяц, что составляет 85 % от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2017 г.

Проектом федерального закона предлагается с 1 мая 2018 г. довести МРОТ до прожиточного минимума, установив его в сумме 11 тыс. 163 руб. в месяц, что в том числе будет соответствовать требованиям Трудового кодекса.

Реализация положений законопроекта коснется 3 млн человек, из которых 1,6 млн занято в государственных и муниципальных учреждениях.

Депутаты планируют принять законопроект о МРОТ в третьем, окончательном чтении, уже завтра.

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15.02.2018 11:01 Мск | Андрей Яловец
13:01 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.02.2018 17:35 Мск
В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о досрочном повышении МРОТ до прожиточного минимума








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МРОТ повысят до величины прожиточного минимума 1 мая. Проект принят во втором чтении
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