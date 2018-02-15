Росгвардия: технически охрана пермских школ возможна

Депутаты законодательного собрания Пермского края на сегодняшнем заседании подняли вопрос об усилении охраны школ с помощью Росгвардии, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат заксобрания Юрий Борисовец сообщил, что служба охраны в школах не всегда отвечает требованиям из-за того, покупки услуг охраны ведутся через 44 федеральный закон. Система государственных закупок выстроилась таким образом, что кто заявил меньшую сумму, тот и получил право на оказание услуги. Депутат поинтересовался может ли Росгвардия взять на себя охрану школ. В качестве городов-пилотов народный избранник предложил Добрянку или Пермь.

Начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Пермскому краю Борис Бородавин сообщил, что на сегодняшний день охрана школ силами Росгвардии невозможна, поскольку в функции ведомства эта обязанность не входит.

"Но технически это возможно. Мы готовы вывести на пульт все объекты, там, где есть наши наряды групп задержаний. Вне зависимости от квалификации охранника, или даже если это будет сторож или вахтер - при нажатии кнопки экстренно прибывает наряд, который готов действовать при любых обстоятельствах, возникающих на объектах с массовым пребыванием граждан. То есть, технически мы готовы все школы вывести на пульт вневедомственной охраны и обеспечить качественное реагирование. Но, единственное, не на всех территориях существуют силы реагирования вневедомственной охраны, иногда даже ЧОПов нет. Но мы готовы хотя бы участковому через дежурную часть направить, что в какой-то школе, есть такая-то проблема. Но этот вопрос нужно прорабатывать", - сообщил Борис Бородавин.

Напомним, нападения подростков на школы прошли недавно по российским городам: сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. После этих инцидентов председатель комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина предложила усилить охрану в школах Росгвардией.