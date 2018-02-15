Футболисты "Урала" досрочно вышли в полуфинал Кубка ФНЛ на Кипре

Футболисты "Урала" досрочно завоевали первое место в группе D Кубка ФНЛ-2018, который проходит на Кипре, и вышли в полуфинал турнира.

После того, как во втором туре подопечные Александра Тарханова уверенно переиграли "Спартак-2" (3:0), а московский "Арарат" уступил "Тюмени" (0:2), в квартете, где выступает екатеринбургская команда, не осталось соперников, которые могли бы потеснить ее с первого места. Таким образом, "Урал" уже обеспечил себе участие в полуфинале турнира.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, соперником по этому матчу станет команда, занявшая первое место в группе С, где на выход в полуфинал претендуют сразу трое: шансы "Шинника" и "Ротора" предпочтительнее, но при определенных раскладах победителем группы может стать и "Краснодар-2". Соперник "Урала" определится 17 февраля. В этот же день екатеринбуржцы проведут игру с "Араратом", которая, впрочем, уже никак не повлияет на турнирное положение.

Встреча 1/2 финала с участием "Урала" состоится 20 февраля на стадионе "Йероскипу". Матч начнется в 21.00 по уральскому времени.

Напомним, в стартовом матче Кубка ФНЛ екатеринбуржцы не без труда переиграли "Тюмень".