В Ельце школьник умер во время тренировки по хоккею

В Ельце Липецкой области школьник умер на тренировке по хоккею, следователи выясняют обстоятельства гибели подростка, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на представителя ведомства.

Инцидент произошел накануне около 18.00 мск на тренировке в ледовом дворце спорта в Ельце.

По данным местных СМИ, 11-летний мальчик занимался на дополнительной тренировке с другими детьми 2003 года рождения. После окончания занятия подросток пошел собирать шайбы и попал, как сообщается, под бросок одного из старших детей. В результате шайба попала в шейный позвонок мальчика, отчего он скончался на месте.

"Проводилась тренировка, несовершеннолетнему попали шайбой. В настоящий момент производится вскрытие, устанавливается точная причина смерти. Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства", - прокомментировали в ведомстве.