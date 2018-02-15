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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
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Пермячка прямо из детского сада забрала внука, над которым оформила опеку в обход родных
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Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото:usiter.com

В Добрянском районе ребенок после смерти родителей стал яблоком раздора для двух бабушек. Он жил в семье своей родни по отцовской линии, однако вторая сторона через опеку забрала мальчика к себе. Теперь вопрос о том, с кем же жить ребенку, решается в суде, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Мальчику сейчас четыре года, с рождения он жил вместе с родителями и бабушкой и дедушкой по линии отца, семьей Юшковых. 1 и 26 апреля 2017 г. умерли его отец и мать. 12 мая родные отвели ребенка в детский сад. Вечером того же дня в садик пришла бабушка со стороны матери, это семья Аликиных. Она предъявила документы от опеки Добрянского района, которые говорили о том, что она назначена опекуном ребенка, мальчика нужно отдать ей", - рассказала Накануне.RU адвокат семьи Юшковых Жанна Головнева.

Она уточнила, что ранее каких-либо конфликтов – впрочем, как и добрых отношений – между матерями родителей мальчика не было. Они пересекались на семейных мероприятиях, и не более.

"При этом ни игрушек, ни вещей мальчика его новая семья не забрала. Юшковы пошли в опеку, чтобы узнать, как так получилось. Они захотели тоже написать заявление на опеку: мальчик всю жизнь прожил у них, ему там привычнее. Органы опеки под разными предлогами отказывалась: то заявление не так подано, то еще что-то. В августе Аликины получили постоянную опеку, тогда же они подали бумагу об усыновлении. Юшковы подали аналогичное заявление, но получили такую же реакцию, как и в случае с опекунством", - рассказывает Головнева.

В таком виде дело поступило в суд.

"Юшковым сначала не давали общаться с внуком, потом немного ослабили "режим". Когда ребенка нужно увозить к Аликиным, он начинает плакать, не хочет уезжать. Мы обследовали мальчика у психологов и педагогов, они сделали заключение, что ребенок – в состоянии невроза. Согласно другой экспертизе, в системе ценностей Аликиных ребенок стоит на седьмом месте из восьми по важности, а Юшковых – на втором. При этом мнение ребенка о том, где ему жить, никак не учитывается, хотя закон говорит о том, что спросить его об этом должны обязательно", - сказала Головнева.

16 февраля состоится круглый стол в отделе опеки, на котором заинтересованные стороны попытаются решить проблему за столом переговоров. Следующее заседание суда состоится 19 февраля.

Другие новости по темам: Добрянский район, опека, ребенок, вну, Юшковы, Аликины, стресс
15.02.2018 10:40 Мск | Михаил Лукашкин
12:40 Екб


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Пермячка прямо из детского сада забрала внука, над которым оформила опеку в обход родных
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