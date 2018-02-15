По обоюдному согласию. В Челябинске молодой педофил пять месяцев спал с 13-летней девочкой

В Челябинске 19-летний парень пять месяцев спал с 13-летней девочкой.

С июля по ноябрь 2017 года, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, пользуясь доверием и возрастной незрелостью последней, в своей квартире он неоднократно вступал с ней в половую связь по обоюдному согласию, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Также обвиняемый был замечен и в других преступлениях - например, в прошлом году он украл 6 аккумуляторов из русских машин в Советском районе города.